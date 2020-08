Der Superstar denkt laut über einen Abschied aus Barcelona nach. Die Fußballwelt rätselt: Wohin kann der 33-Jährige wechseln?

Der Mann wollte nur noch im Erdboden versinken. Am besten so schnell wie möglich weg aus dem Stadion von Lissabon. Weg von Barcelona. So verzweifelt schaute Lionel Messi nach dem 2:8-Debakel des FC Barcelona im Viertelfinale gegen den späteren Champion ...