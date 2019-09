Messi zurück im Teamtraining - Einsatz in Dortmund möglich

Fußball-Superstar Lionel Messi könnte am Dienstag im Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund sein Comeback für den FC Barcelona geben. Der seit Anfang August verletzte Argentinier flog am Montag mit der Mannschaft nach Deutschland, gaben die Katalanen auf ihrer Website bekannt. Der 32-Jährige hatte demnach bereits am Vortag voll mittrainiert.

SN/APA (AFP)/PAU BARRENA Messi könnte am Dienstag gegen Dortmund wieder auf dem Feld stehen