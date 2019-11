Michael Gregoritsch will Augsburg im Winter verlassen

Michael Gregoritsch hat sich am Donnerstag im Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf den Frust von der Seele geredet. Der Steirer ist mit seiner Situation beim FC Augsburg überaus unzufrieden und will den deutschen Bundesligisten deshalb schon in der Wintertransferzeit verlassen.

SN/APA (AFP/Archiv)/JURE MAKOVEC Gregoritsch bangt um möglichen Kaderplatz für die EM