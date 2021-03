Milan kommt im EL-Schlager bei Manchester United spät zu 1:1

AC Milan hat Manchester United im Achtelfinal-Schlager der Fußball-Europa-League mit einem Tor in der Nachspielzeit ein 1:1 abgetrotzt. Der Vorteil für das Rückspiel am kommenden Donnerstag liegt nun beim italienischen Tabellenzweiten. Exzellent ist die Ausgangsposition für die AS Roma nach einem 3:0 gegen Schachtar Donezk und Ajax Amsterdam nach einem Heim-3:0 gegen die Young Boys aus Bern.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF United hatte gegen Milan schon wie der Sieger ausgesehen