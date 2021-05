Milan nach 2:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo Vizemeister

Die italienische Fußball-Meisterschaft ist fest in Mailänder Hand gewesen. Hinter dem überlegenen Meister Inter sicherte sich AC Milan am Sonntag in der 38. und letzten Runde noch Rang zwei. Die Mailänder behielten im Schlager bei Atalanta Bergamo mit 2:0 die Oberhand und nahmen dem Konkurrenten den Vizemeistertitel noch ab. Atalanta wurde punktgleich vor dem entthronten Serienmeister Juventus Turin, der gerade noch einen Champions-League-Startplatz ergatterte, Dritter.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO AC Milan entschied das "Finale" um Rang zwei für sich