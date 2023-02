Milliardär Ratcliffe gibt Angebot für Manchester United ab

Der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe und sein Petrochemie-Unternehmen INEOS haben ein offizielles Angebot für den zum Verkauf stehenden englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United abgegeben. Dies gab das Unternehmen am Samstag bekannt. Zuvor hatte Scheich Jassim bin Hamad Al Thani, der Vorsitzende einer der größten Banken Katars, ein Angebot für den Traditionsclub aus der Premier League abgegeben, der zur Zeit den dritten Tabellenplatz belegt.

Die derzeitigen Besitzer, die US-Familie Glazer, hatten im vergangenen Jahr bekanntgegeben, dass sie einen Verkauf von Manchester United in Erwägung ziehen. Interessenten sollten bis Freitag ihre Angebote abgeben. Am Donnerstag hatte die Zeitung "Daily Telegraph" berichtet, dass es auch aus Saudi-Arabien Interesse am Kauf des 20-fachen englischen Meisters geben soll.

Ratcliffe, der seit seiner Kindheit United-Fan ist, ist einer der reichsten Männer in Großbritannien. Er hatte mit INEOS im vergangenen Jahr erfolglos versucht, Chelsea zu übernehmen. Ratcliffe ist über INEOS bereits Eigentümer des französischen Erstligisten OGC Nizza.