Milliardenliga wird zur Zerreißprobe: UEFA droht den Abtrünnigen

15 europäische Fußball-Topclubs planen eine eigene "Superliga" ab 2023/24 und torpedieren damit die Vorbereitung für eine neue Champions League. Der europäische Fußballverband UEFA droht Juventus und Co. ebenso mit Ausschluss wie den Spielern der abtrünnigen Clubs.

Vom FC Liverpool bis Real Madrid, von Chelsea bis Juventus: Eine illustre Runde reicher Fußballclubs will mit der seit langem erwarteten Revolution ernst machen und eine mit insgesamt sechs Milliarden Dollar dotierte Superliga gründen. Zu den Geldgebern soll unter anderem das US-Investmentunternehmen JP Morgan gehören. Damit wäre die Champions League der UEFA zum blassen Randereignis degradiert.

Neben den 15 Fixteilnehmern (sechs aus England, je drei aus Spanien und Italien, zwei aus Deutschland, eines aus Frankreich) sollen laut ESPN fünf Gastteams pro Saison teilnehmen. Elf Clubs hätten eine entsprechende Vereinbarung bereits unterzeichnet. Nicht mit im Boot sein sollen der deutsche Serienmeister Bayern München sowie Frankreichs Topclub Paris Saint-Germain.

Die Ankündigung erwischt die UEFA einen Tag vor dem Beschluss des neuen Formats der Champions League. Der Renommierbewerb soll ab 2024 in einer neuen Turnierform mit 36 Clubs ausgetragen werden und deutlich mehr Spiele als bisher umfassen. Allein in der Gruppenphase würde jeder Verein zehn Spiele bestreiten. Auch diese Reform würde den Abstand der großen fünf Ligen zum Rest von Fußball-Europa weiter vergrößern. Teilnehmer aus Ländern wie Österreich hätten es deutlich schwerer, sich noch für die Königsklasse zu qualifizieren.

Die europäische Fußballunion hat auf die Superliga-Pläne reagiert und in einem gemeinsamen Statement mit den Ligen und Fußballverbänden von England, Spanien und Italien erklärt, dass Clubs und deren Spieler, die in einem derartigen Bewerb mitmachen, aus den nationalen Bewerben ausgeschlossen würden. Die Aktiven wären dann auch für ihre Nationalteams nicht mehr spielberechtigt. Auch die FIFA stehe an der Seite der UEFA. Das Projekt diene nur "den Eigeninteressen einiger weniger Clubs, und das in einer Zeit, in der die Gesellschaft Solidarität mehr denn je bedarf".

Die Deutsche Fußball Liga unterstützt die Kritik der UEFA. "Wirtschaftliche Interessen einiger weniger Top-Clubs in England, Italien und Spanien dürfen nicht die Abschaffung gewachsener Strukturen im gesamten europäischen Fußball zur Folge haben", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Sonntagabend. "Es wäre insbesondere unverantwortlich, die nationalen Ligen als Basis des europäischen Profifußballs auf die Weise irreparabel zu beschädigen." Die DFL lehne jedes Konzept einer Superliga ab.