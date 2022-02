Millionenregen für Red Bull Salzburg und Nein zu Spielverlegung gegen Rapid

Red Bull Salzburg atmet auf: Beim Heimspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München am 16. Februar dürfen 30.000 Zuschauer in die Arena. Da füllt sich auch die Clubkassa. Salzburg sagt Nein zu Spielverlegung gegen Rapid von Freitag auf Samstag.

Das Horrorszenario, dass die Red-Bull-Arena am 16. Februar im Hinspiel des Achtelfinales der europäischen Fußball-Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München nur mit den bis am Dienstag erlaubten 2000 Zuschauern gefüllt werden kann, ist gebannt. Zum vorläufigen Saisonhöhepunkt gegen die Startruppe aus München dürfen die Salzburger alle 30.000 Tickets verkaufen. Die Bullen-Arena wird im Spiel gegen Robert Lewandowski und Co. zum Hexenkessel werden. Für einen solchen werden die Salzburg-Fans mit Sicherheit sorgen.

Beim Serienmeister aus Salzburg sorgte am ...