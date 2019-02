"Mister Perfect" Marco Rose gesteht auch Fehler ein

Red Bull Salzburg hat sich akribisch auf das Europa-League-Duell mit Brügge vorbereitet. Glänzen will man in Belgien als Kollektiv, in dem der Trainer eine herausragende Rolle einnimmt.

SN/gepa Bullen-Trainer Marco Rose sucht die Nähe zu den Spielern: „Wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, willst du nicht nur, dass sie funktionieren, du willst auch verstehen, wie sie funktionieren.“