Mit Red Bull Salzburg Meister, jetzt im ÖFB-Team bereit für die Mission Impossible

1998 schaffte es zuletzt ein ÖFB-Team zur WM-Endrunde. Österreichs Legionärstruppe hat dennoch gute Chancen, sich diesmal zu qualifizieren.

Für die EM-Endrunde hat sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft unter Teamchef Franco Foda bereits qualifiziert. Dazu gewann Foda mit seiner Elf die Gruppe in der Nations League und stieg in den Kreis der europäischen Topteams auf. Nun plant Foda den dritten Streich. Seit Montag bereitet sich die ÖFB-Auswahl auf den Beginn der WM-Qualifikation 2022, die am Donnerstag mit dem Spiel in Schottland beginnt, vor. Nur der Gruppensieger hat das Ticket für Katar 2022 sicher, der Zweite kämpft im Play-off um die verbliebenen Startplätze.

Eine erfolgreiche WM-Qualifikation war in den vergangenen Jahren eine Mission Impossible. Denn zuletzt erreichte 1998 ein ÖFB-Team die Endrunde. Aber selten standen die Chancen für die heimische Auswahl so gut wie unter Foda, dessen Truppe fast ausschließlich aus Legionären besteht. Und die meisten davon agierten zuletzt auch in starker Form. Bester Beweis: Gleich drei österreichische Nationalspieler haben es beim deutschen Fachmagazin "kicker" am Montag in die Mannschaft der Runde der deutschen Bundesliga geschafft. Zum Freiburger Philipp Lienhart und Mönchengladbachs Stefan Lainer - beide erzielten am Wochenende Tore - kam auch Wolfsburgs Xaver Schlager im Mittelfeld dazu. Die Ex-Salzburger, die in der deutschen Bundesliga kicken, sind auch die großen Hoffnungsträger, dass die Qualifikation mit einem Erfolg beginnt. Neben Lainer und Schlager haben auch Marcel Sabitzer (Leipzig) und die beiden Frankfurter Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger großen Anteil daran, dass ihre Clubs im Spitzenfeld der Tabelle mitmischen.

Die Legionäre geben im Nationalteam weiter den Ton an. Nur sechs Profis im Kader von Foda verdienen in der heimischen Bundesliga ihr Geld. Gute Chancen, in der Startelf gegen die Schotten zu stehen, haben nur der Salzburger Andreas Ulmer und vielleicht Torhüter Alexander Schlager vom LASK.

Die Defensivspieler Reinhold Ranftl und Gernot Trauner (beide LASK) haben mit Alaba, Hinteregger und Co. ebenso übermächtige Konkurrenz wie Rapids Toptalent Yusuf Demir im Mittelfeld. Und im Angriff ist Teamneuling Ercan Kara (Rapid) wohl nur die Alternative zu Grbic, Gregoritsch und Kalajdzic.