Mitspracherecht für Premier-League-Profis vor Neustart

Die englische Premier League will vor einem angestrebten Neustart auch die Fußballprofis zu Wort kommen lassen. Wie die Zeitung "The Guardian" berichtete, sollen am kommenden Montag Spieler-Vertreter von allen 20 Clubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können. Vorher wollen sich die Anteilseigner der Premier League zusammenschalten.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS ManCitys Aguero äußerte Bedenken zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs