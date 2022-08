Mitten im Krieg wird in der Ukraine wieder Fußball gespielt

Die Premier Liga hat ihren Meisterschaftsbetrieb sechs Monate nach dem Beginn des russischen Angriffs wieder aufgenommen. Es geht um Ablenkung vom Alltag - solange keine Luftschutzsirenen heulen.

Ein lang anhaltender Sirenenton ist aus der Ferne zu vernehmen. Der Schiedsrichter pfeift ab und weist in Richtung Kabineneingang. Ruhig und unaufgeregt folgen ihm die Spieler. Das, was am Montag beim Fußballspiel zwischen den U19-Teams von Tschernomorets Odessa und Veres Rivne passierte, ist in der Ukraine ganz normal. Luftschutzalarm, das heißt: Alle Spieler haben sich in den Schutzraum zu begeben.

Am Dienstag begann in der Ukraine die neue Saison der höchsten Spielklasse. Sechs Monate nachdem der russische Angriffskrieg ...