Mönchengladbach scheitert in letzter Minute

Harter Schlag für Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose und ÖFB-Teamverteidiger Stefan Lainer: Sie unterlagen mit Borussia Mönchengladbach in der Europa League mit 1:2 gegen Basaksehir. Damit verpasste der deutsche Bundesliga-Spitzenreiter den Aufstieg in die K.o.-Phase. Der LASK ist Gruppensieger, der WAC erkämpfte ein achtbares 2:2 bei AS Roma.

In der Bundesliga spitze, international blamiert: Borussia Mönchengladbach ist als einziger der sieben deutschen Starter in der Gruppenphase des Europapokals gescheitert. Der Bundesliga-Tabellenführer verlor am Donnerstagabend am letzten Gruppenspieltag der Europa League mit 1:2 (1:1) gegen Basaksehir aus Istanbul und rutsche in der Gruppe J von Platz eins noch auf den dritten Rang ab. Der türkische Herzensclub von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan jubelte dagegen über den Einzug ins Sechzehntelfinale.

Fünf Tage nach dem Coup gegen den FC Bayern München brachte Marcus Thuram (33. Minute) die Borussia vor 40.046 Zuschauern zwar in Führung. Doch Irfan Can Kahveci (44.) nach einem Katastrophen-Fehler des bislang so starken Torwarts Yann Sommer und Enzo Crivelli (90.) drehten die Partie gegen am Ende geschockte Gladbacher.

Die Gastgeber begannen mit dem Selbstverständnis eines Bundesliga-Tabellenführers, der am vergangenen Wochenende die Bayern geschlagen hat. Florian Neuhaus prüfte Istanbuls Torwart Mert Günok bereits nach vier Minuten. Trainer Rose hatte im Vergleich zum 2:1 gegen München etwas überraschend fünf Wechsel in der Startformation vorgenommen und seine Mannschaft in ein offensives 4-3-3-System sortiert. Unter anderem Ramy Bensebaini, gegen den Rekordmeister noch Doppeltorschütze, saß zunächst auf der Bank.

"Wir wollen dem ganzen Kader vertrauen", hatte Rose beim Streamingdienst "DAZN" gesagt und auf die vier Gladbacher Spiele innerhalb von zehn Tagen bis Weihnachten verwiesen. Rechtsverteidiger Stefan Lainer absolvierte den 50. Europapokal-Einsatz seiner Karriere, der Österreicher bereitete Thurams Führungstreffer mit einem starken Pass mustergültig vor.

Defensiv waren die Borussen gegen die Gäste, die laut Rose über "hohe fußballerische Qualität" verfügen und ein paar bekannte Altstars ihn ihren Reihen haben, eigentlich kaum gefordert. Rose, der 2018 mit Salzburg das Halbfinale der Europa League erreicht hatte, sah sich das dick eingepackt zumeist auf der Gladbacher Bank sitzend an.

Die Abwehr um Nationalverteidiger Matthias Ginter sowie Christoph Kramer und Denis Zakaria auf der Doppel-Sechs im Mittelfeld hatte kaum Mühe mit den zaghaften Angriffsbemühungen der Gäste. Dann aber sah Sommer bei Kahvecis Schuss aus gut 30 Metern schlecht aus - und machte die Partie ohne Not wieder spannend.

Kurz nach dem Wiederanpfiff wurde Istanbul zudem etwas stärker. Die besseren Chancen verzeichnete aber weiterhin die Borussia. Patrick Herrmann hatte das zweite Gladbacher Tor auf dem Fuß. Er scheiterte aber am glänzend reagierenden Istanbuler Torwart (60.), der auch beim Distanzschuss von Thuram (75.) und Kopfball des eingewechselten Alassane Pléa (87.) zur Stelle war. Crivelli sorgte für Ruhe im Borussia-Park, Thuram traf im Anschluss noch den Pfosten.

Wolfsberg nahm mit Anstand Abschied

Der WAC hat sich am Donnerstag in der Mönchengladbacher Gruppe mit einem 2:2 bei AS Roma aus der Fußball-Europa-League verabschiedet. Diego Perotti (7./Elfmeter) und Edin Dzeko (19.) scorten im Stadio Olimpico für die Italiener, die sich aufgrund des Eigentores von Alessandro Florenzi (10.) und eines spektakulären Treffers von Shon Weissman (63.) mit einer Punkteteilung begnügen mussten.

Roma schaffte in Pool J als Zweiter den Aufstieg und ist damit im Sechzehntelfinale ein potenzieller Gegner von Red Bull Salzburg und vom LASK. Die Gäste waren schon vor dieser Partie als Gruppenletzter festgestanden, sie brachten es in sechs Partien auf einen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Die Wolfsberger begannen mit ambitioniertem Pressing und stellten die Römer durchaus vor Probleme, mussten aber dennoch schon in der Anfangsphase das erste Gegentor hinnehmen. Dzeko tauchte allein im Strafraum auf, Goalie Alexander Kofler kam ungestüm aus dem Tor und brachte den bosnischen Teamstürmer zu Fall. Den dafür verhängten Elfmeter verwandelte Perotti sicher (7.).

Die Antwort des WAC ließ nur drei Minuten auf sich warten. Anderson Niangbo tankte sich auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe bugsierte Florenzi aus spitzem Winkel ins eigene Netz. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, wobei doch ersichtlich war, dass die Römer über die höhere individuelle Klasse verfügen.

Der Beweis dafür wurde in der 19. Minute geliefert. Amadou Diawara spielte einen sehenswerten Lochpass auf Perotti, der uneigennützig auf Dzeko ablegte, und der Goalgetter musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben. In der Folge kämpfte der WAC, der kurzfristig auf die erkrankten Mario Leitgeb und Marcel Ritzmaier hatte verzichten müssen, verbissen um den Ausgleich, mehr als ein wegen Abseits aberkannter Treffer von Weissman (25.) schaute vorerst jedoch nicht heraus.

In der 48. Minute stand der Israeli neuerlich im Mittelpunkt, sein Kopfball nach Flanke von Michael Novak landete an der Stange. Elf Minuten später gab es die nächste Topchance für die Gäste: Michael Liendl setzte Niangbo in Szene, dessen Schlenzer wurde von Roma-Keeper Antonio Mirante entschärft.

Der Schlussmann verletzte sich bei dieser Aktion an der Schulter und wurde durch Pau Lopez ersetzt, der bereits wenige Minuten noch seiner Einwechslung hinter sich greifen musste: In der 63. Minute verwertete Weissman eine Maßflanke von Liendl mit einem spektakulären Hechtkopfball.

Nach dem Ausgleich schaltete Roma einen Gang hinauf, hochkarätige Chancen blieben allerdings aus. Am gefährlichsten wurde es zunächst bei einem von Kofler gebändigten Schuss von Federico Fazio (78.). In der 93. Minute rettete Kofler bei einem Schuss von Dzeko mit einer Glanztat den Punktgewinn des WAC.

Jubelfeier in Linz

Gernot Trauner (23.) per Kopf und Joao Klauss (38./Elfmeter) brachten den LASK bereits in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße, zumal die nicht in Bestbesetzung angetretenen Gäste vor dem zweiten Treffer auch Torhüter Renan Ribeiro nach einem Rot-Foul verloren. In der Nachspielzeit setzte Marko Raguz (93.) den Schlusspunkt.

Als Gruppensieger ist der LASK bei der Auslosung am Montag in Nyon gesetzt und kann somit nicht auf einen anderen Gruppensieger sowie auf die vier besten Champions-League-Gruppendritten treffen. Spieltermine sind 20. und 27. Februar.

Sporting begann mit einer vorwiegend aus Ersatzspielern zusammengesetzten Elf, während LASK-Trainer Valerien Ismael wie fast immer in dieser Saison bewährten Kräften vertraute. Diese kamen in der 16. Minute zur ersten Chance im gegnerischen Strafraum, Dominik Frieser verfehlte im Fallen aber das Ziel. Nicht viel später schlug es aber schon zum ersten Mal im Tor der Portugiesen ein: Gegen vier, fünf Gegenspieler sprang Trauner nach Michorl-Ecke am höchsten und brachte seinen Kopfball im Tor unter.

Was folgte, waren Halbchancen da wie dort. Erst wurde ein Schuss von Sportings Jese (27.) abgeblockt, auf der gegenüberliegenden Seite ging es Marvin Potzmann (30.) genauso. Mit einem Foul von Torhüter Ribeiro an Klauss fiel bereits nach knapp 35 Minuten eine Vorentscheidung. Denn die Attacke des Torhüters mit gestrecktem Bein wurde vom schottischen Referee William Collum nicht nur mit Elfmeter, sondern auch mit Rot bedacht.

Klauss verwandelte den Penalty mit einem flachen Schuss durch die Mitte, um ein Haar wäre der neue Goalie Luis Maximiano mit dem Fuß noch dran gewesen. Peter Michorl (42.) und Klauss (43.) hätten den Vorsprung vor der Pause weiter erhöhen können. Nach der Pause zog ein Schuss von Marvin Potzmann (61.) knapp vorbei, Reinhold Ranftl (70.) hätte mit einem Volley aus der Distanz nach Michorl-Ecke beinahe einen "Tor des Jahres"-Kandidaten fabriziert.

Für Sporting scheiterte Rafael Camacho (63.) nach Fehler von Petar Filipovic am schon recht spitzen Winkel. Ansonsten kontrollierte die Heimmannschaft die Partie und ließ nichts mehr anbrennen. Ab der 89. Minute kam Emanuel Pogatetz in seinem voraussichtlich letzten Europacup-Match für Filipovic ins Spiel und zu einem Kurzeinsatz. Raguz traf nach seiner Einwechslung in der 71. Minute noch zweimal ins Tor - das erste Mal aus Abseitsposition, das zweite Mal zählte es nach Holland-Vorlage aber.

Quelle: APA