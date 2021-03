Mönchengladbach-Tief setzt sich mit 1:3 in Augsburg fort

Nichts geht mehr bei Marco Rose und Borussia Mönchengladbach: Trotz vieler Chancen und langer Dominanz setzte sich für den künftigen Dortmunder Trainer mit seiner aktuellen Mannschaft der Absturz in der deutschen Fußball-Bundesliga mit dem 1:3 beim FC Augsburg am Freitag nahtlos fort. Ruben Vargas mit einem Kopfball (52.), Marco Richter (76.) und der Ex-Gladbacher Andre Hahn (89.) bescherten den in der ersten Hälfte harmlosen Augsburgern wichtige Punkte im Abstiegskampf.

SN/APA (dpa)/Matthias Balk Marco Rose war am Verzweifeln