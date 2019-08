Bereits nach seinem zweiten Spiel in der deutschen Fußball-Bundesliga ist Stefan Lainer vom Fachmagazin "kicker" in die Elf des Tages nominiert worden. Der österreichische Teamverteidiger erzielte am Wochenende beim 3:1-Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach beim FSV Mainz mit dem Treffer zum 1:1 sein erstes Tor.

SN/krugfoto/Huebner Jan Sein erstes Mal: Stefan Lainer nach seinem Premieren-Tor für Mönchengladbach im Spiel gegen Mainz.