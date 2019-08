Monschein hofft mit Austria auf Wende in Zypern

Christoph Monschein soll für die Austria auch auf Zypern die Wende einleiten. Nach seinen Triplepack in Mattersburg am Wochenende reist der Angreifer mit den Violetten wieder optimistischer zum Rückspiel der Europa-League-Qualifikation bei Apollon Limassol. Auf der Mittelmeerinsel will die Austria am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF eins) nach dem 1:2 in Wien die Wende schaffen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Monschein gibt sich optimistisch