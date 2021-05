Mourinho beerbt Fonseca und ist neuer Roma-Trainer

"The Special One" kehrt nach Italien zurück. Knapp zwei Wochen nach seiner Beurlaubung beim englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur unterschrieb Jose Mourinho einen neuen Dreijahres-Vertrag bei der AS Roma. Das gab der Club wenige Stunden nach der Kunde bekannt, dass der auslaufende Kontrakt von Trainer Paulo Fonseca nach zwei Saisonen nicht mehr verlängert wird.

SN/APA/POOL/NEIL HALL Jose Mourinho hat schnell einen neuen Job gefunden