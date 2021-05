Mourinho beerbt Fonseca und wird neuer Roma-Trainer

"The Special One" kehrt mit kommender Saison nach Italien zurück. Knapp zwei Wochen nach seiner Beurlaubung beim englischen Fußball-Erstligisten Tottenham Hotspur unterschrieb Jose Mourinho einen ab Sommer gültigen Dreijahres-Vertrag bei AS Roma. Das gab der Club wenige Stunden nach der Kunde bekannt, dass der auslaufende Kontrakt von Trainer Paulo Fonseca nach zwei Spielzeiten nicht mehr verlängert wird.

SN/APA/POOL/NEIL HALL Jose Mourinho hat schnell einen neuen Job gefunden