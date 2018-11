Mourinho nach ManU-Sieg bei Juve mit umstrittenen Gesten

Der portugiesische Star-Trainer Jose Mourinho hat am Mittwochabend am Rande des 2:1-Siegs von Manchester United in der Champions League bei Juventus Turin wieder einmal polarisiert. Nach dem Schlusspfiff lief der ManU-Coach über das Feld, hielt seine rechte Hand an sein Ohr und verzog sein Gesicht so stark, als ob es auch die Juventus-Fans auf dem hintersten Rang sehen sollten.

SN/APA (AFP)/ISABELLA BONOTTO Mourinho konnte sich die Provokation nicht verkneifen