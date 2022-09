Mutmacher für Red Bull Salzburg: ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzt auf seinen Ex-Club

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ist zum Auftakt der Champions League gegen den großen AC Milan Außenseiter. Nicht so sehr für Ralf Rangnick.

Dass Red Bull Salzburg im großen internationalen Fußballgeschäft mitmischt, daran hat auch Ralf Rangnick einen großen Anteil. Der ÖFB-Teamchef legte nach seinem Amtsantritt 2012 als Sportdirektor der Bullen den Grundstein dafür, dass sich in der Folge die großen internationalen Erfolge einstellten. Seinem Ex-Club traut Rangnick in dieser Saison der Champions League wieder viel zu. Rangnick wagte im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" sogar den Tipp, dass die Truppe von Trainer Matthias Jaissle Gruppenplatz zwei erreicht und damit in das Achtelfinale ...