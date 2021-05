Mwene rettet Mainz mit Torpremiere einen Punkt

Mit seinem ersten Tor in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Philipp Mwene den FSV Mainz vor einer Niederlage bewahrt. Der 27-jährige Wiener traf am Montag im Heimspiel gegen Hertha BSC in der 40. Minute zum 1:1-Endstand. Lucas Tousart hatte die Gäste kurz davor (36.) in Führung gebracht. Mainz hielt damit Rang zwölf mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und acht Zähler vor den Berlinern, die auf dem zweiten Abstiegsplatz liegen.

SN/APA/dpa/Torsten Silz Philipp Mwene (Nr 23) bejubelt sein erstes Bundesligator