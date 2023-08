Mwene zurück in Mainz: "Fühlt sich wie Nachhausekommen an"

ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene ist zurück beim deutschen Fußball-Bundesligisten Mainz 05. Wie die Mainzer am Mittwoch bekanntgaben, kehrt der 29-jährige Außenverteidiger nach zwei Jahren beim niederländischen Club PSV Eindhoven zurück und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2026. "Phillipp muss man Mainz 05 nicht erklären - er identifiziert sich voll mit der Spielweise hier und braucht keine Eingewöhnungszeit", erklärte 05-Sportvorstand Christian Heidel.

Mwene spielt nach zwei Jahren bei PSV wieder in Mainz

Mwene, der sieben Einsätze für Österreichs A-Auswahl in den Beinen hat, kickte bereits von 2018 bis 2021 bei den Mainzern. "Für mich fühlt es sich wie ein Nachhausekommen an", erklärte der Wiener, der einst von Austria Wiens Nachwuchs zum VfB Stuttgart und über den 1. FC Kaiserslautern (2016 - 2018) zu Mainz gekommen war. Für PSV bestritt Mwene insgesamt 73 Pflichtspiele und durfte zweimal den Gewinn des niederländischen Cups und dreimal den des Supercups feiern.

"Mit Phillipp Mwene gewinnen wir einen Spieler für uns, den wir gut kennen und der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns passt, entsprechend haben wir lange und geduldig an dieser Verpflichtung gearbeitet", meinte Heidel. "Mit seiner Variabilität und seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch als Typ wird er unser Team optimal verstärken." Die Ablöse für Mwene, der sowohl links als auch rechts in der Defensive agieren kann, soll kolportierte 1,5 Mio. Euro betragen.

In Mainz trifft Mwene auf seinen ÖFB-Teamkollegen, Stürmer Karim Onisiwo. Der Neunte der abgelaufenen Saison war am vergangenen Wochenende mit einer 1:4-Niederlage bei Union Berlin in die neue Bundesliga-Saison gestartet.