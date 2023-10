Nach Angriff: EM-Quali-Spiel Israel -Schweiz verschoben

Nach dem Raketenangriff auf Israel ist das für Donnerstag angesetzte Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz in Tel Aviv auf ein noch unbekanntes Datum verschoben worden. Wie die UEFA am Sonntagabend mitteilte, sei nicht nur diese Partie auf höchster Wettbewerbsebene, sondern auch weitere in Israel angesetzte Matches der kommenden Tage davon betroffen.

Konkret sind es die EM-Qualifikationsspiele der U21 gegen Estland und Deutschland am 12. bzw. 17. Oktober sowie sechs Partien der U17-EM-Qualifikation im Rahmen eines Mini-Turniers mit Gastgeber Israel, Wales, Gibraltar und Belgien zwischen 11. und 17. Oktober. Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen hat die israelische Armee am Samstag den Kriegszustand erklärt. Das nächste Spiel der Israelis ist für den 15. Oktober auswärts im Kosovo angesetzt. Auch in diesem Fall schloss die UEFA eine Verschiebung nicht aus. Das letzte Duell findet am 18. November zu Hause gegen Rumänien statt. Israel ist in der EM-Qualifikationsgruppe I Dritter mit elf Punkten.