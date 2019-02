Eine private Suchmannschaft hat am Sonntag das Wrack jenes Flugzeugs gefunden, mit dem der argentinische Fußball-Profi Emiliano Sala über dem Ärmelkanal in der Nähe der Insel Guernesey abgestürzt ist. Das hat das britische Büro für Flugunfälle bestätigt. Das einmotorige Flugzeug war am 21. Jänner vom Radar verschwunden, nun wurde es im Zuge der Unterwasser-Suche entdeckt.

SN/APA (Archiv/AFP)/SEBASTIEN SALOM Gro§e Anteilnahme am Schicksal von Sala