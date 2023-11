Nach Krebsdiagnose: Stefan Lainer schmiedet Comeback-Pläne

Der an Krebs erkrankte Salzburger Fußballprofi soll im Jänner ins Mannschaftstraining von Borussia Mönchengladbach zurückkehren.

Ein Mal meldete sich Stefan Lainer via Social Media persönlich zu Wort.

Vier Monate nach der Schockdiagnose gibt es überaus positive Signale von Stefan Lainer. Der an Lymphknotenkrebs erkrankte 31-jährige Seekirchner steht einem Bericht der "Sport Bild" zufolge vor einem Comeback bei seinem Club Borussia Mönchengladbach. Demnach soll Lainer im Jänner 2024 zum Start der Frühjahrsvorbereitung ins Mannschaftstraining beim deutschen Bundesligisten einsteigen. Aktuell kursieren im Internet Videos, die Lainer beim Athletiktraining zeigen. Der kampfstarke Rechtsverteidiger trägt eine Glatze, wirkt aber überaus fit und motiviert.

Laut "Sport Bild" hat Lainer in den kommenden Tagen seine vorerst letzte Therapie, ehe Ende des Monats die Abschlussuntersuchung auf dem Programm steht. Vier Chemoblöcke hat der Salzburger seit Juli hinter sich gebracht, nur ein Mal meldete er sich persönlich zu Wort. Im August bedankte sich Lainer via Social Media bei den Fans für die vielen Zuschriften und die moralische Unterstützung. Es sei alles nicht so leicht gewesen, sagte der Gladbach-Profi damals. Ansonsten hielt er sich aus der Öffentlichkeit fern, vermied auch persönliche Kontakte, um das Risiko einer Infektion während der Behandlung zu minimieren.

Von seinen Kollegen im ÖFB-Team wurde im Laufe der Krebstherapie stets das große Kämpferherz Lainers hervorgehoben. "Ich weiß, dass er je nachdem, wie es sein Therapiezyklus zulässt, richtig viel trainiert und Vollgas gibt. Gleichzeitig hört man von den Ärzten, dass die Therapie sehr gut anschlägt", berichtete Teamverteidiger Maximilian Wöber, der wie Stefan Lainer bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht. Der Kontrakt des Außenverteidigers beim Tabellenneunten der Bundesliga läuft eigentlich im Sommer 2024 aus, doch Gladbachs Sportvorstand Roland Virkus hat Lainer lange vor seinem Comeback bereits eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt.