Nach rassistischem Vorfall: Niederländer pfeift Neuaustragung

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie pfeift am Mittwochabend das am Vortag abgebrochene Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir aus Istanbul.

Das teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Morgen mit. Zur Seite stehen dem 37-Jährigen an den Linien sein Landsmann Mario Diks und der Pole Marcin Boniek. Als vierter Offizieller wurde der Pole Bartosz Frankowski nominiert.

Die Partie war am Dienstagabend nach einer Viertelstunde abgebrochen worden. Der Assistenztrainer der Gäste, der frühere kamerunische Nationalspieler Pierre Webó, hatte die Rote Karte gesehen, dabei soll es zu einer rassistischen Beleidigung durch den vierten Offiziellen aus Rumänien gekommen sein. Sebastian Coltescu wurde vorgeworfen, eine rassistische Formulierung für Schwarze benutzt zu haben, die im Deutschen inzwischen mit dem Begriff "N-Wort" umschrieben wird.

"Ein Zeichen in Europa"

Das "FARE"-Netzwerk gegen Diskriminierung sieht in den Ereignissen in Paris ein wichtiges Signal im Kampf gegen Rassismus. "Dass Basaksehir und PSG zusammen das Spielfeld verlassen haben, setzt ein Zeichen in Europa", sagte FARE-Geschäftsführer Piara Powar der Nachrichtenagentur AP. Viele Fußballprofis seien halbherzige Maßnahmen gegen Rassismus leid und mehr denn je gewillt, bei Vorfällen selbst ein Spiel zu unterbrechen.

"Wenn Offizielle nicht mit ihrem eigenen Verhalten Standards setzen können, dann kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass sie mit Rassismus auf dem Platz oder den Tribünen umgehen können", betonte Powar. Das FARE-Netzwerk berät die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei der Strafverfolgung von Vorfällen wie in Paris.

Dass sich die Unparteiischen aus Rumänien damit verteidigten, nur ihre Landessprache benutzt zu haben, ließ Powar nicht gelten. Denn nach Angaben von FARE werde es auch von Rumäniens staatlicher Anti-Diskriminierungsbehörde als rassistisch betrachtet, wenn ein Spieler über seine Hautfarbe angesprochen wird. "Da gibt es keine zwei Meinungen. Dieser Vorfall zeigt die Notwendigkeit für ein deutlich besseres Training der Offiziellen. Auch unbeabsichtigter Rassismus ist Rassismus", sagte Powar.

Rumäniens Verband (FRF) drohte indes mit Konsequenzen, sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten. "Der Rumänische Fußballverband distanziert sich mit Nachdruck von jeder Aktion oder Erklärung rassistischer oder fremdenfeindlicher Art", hieß es in einer FRF-Stellungnahme am Mittwoch. Man habe die Vorgänge in Paris zur Kenntnis genommen und warte hierzu auf das Prüfungsergebnis der UEFA.

Reaktionen zum Abbruch des Champions-League-Spiels Paris Saint-Germain gegen Basaksehir nach einem Rassismusvorwurf gegen den vierten Offiziellen:

"Say no to Racism. M. Webó, we are with you" (Wir sind bei dir)

(PSG-Profi Kylian Mbappé)

"BLACK LIVES MATTER" (Schwarze Leben zählen)

(PSG-Profi Neymar via Twitter)

"Jegliche Form des Rassismus widerspricht den Werten von Paris Saint-Germain, dem Vorsitzenden des Clubs, seinen Angestellten und Spielern."

(Paris Saint-Germain via Twitter)

"Diskriminierung hat keinen Platz. Nicht im Fußball, nicht auf der Welt"

(Nationalspieler und PSG-Profi Thilo Kehrer via Instagram)

"Heute Abend haben Sportler, Athleten eine historische Entscheidung getroffen gegenüber einer Einstellung, die sie als inakzeptabel beurteilt haben... Ich kann die starke Symbolik ihrer Geste und ihrer Solidarität nur begrüßen."

(Frankreichs Sportministerin Roxana Maracineanu)

"Wir sind bedingungslos gegen Rassismus und Diskriminierung im Sport und in allen Lebensbereichen."

(Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan)

"Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form hat keinen Platz im Fußball."

(Die Europäische Fußball-Union UEFA)

"Das verurteile ich aufs Schärfste. Wir leben in einer bunten Gesellschaft, das ist auch gut so, so etwas sollte nicht passieren, nicht auf dem Fußballplatz und auch sonst nirgendwo."

(Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig)

"Ob Paris oder Mainz. Das Wichtigste ist: Heute. Morgen. IMMER! #Notoracism #BlackLivesMatter"

(FSV Mainz 05)

"Immer ❗ Überall ❗ Zu jeder Zeit ❗ #KlareKanteGegenRassismus #NoToRacism | #Werder"

(Werder Bremen)

"Kein Fußbreit dem Rassismus. Immer und überall. #fcsp #SayNoToRacism"

(FC St. Pauli)

Quelle: SN, Dpa