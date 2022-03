Nach seinem Abgang bei Red Bull Salzburg ist Zlatko Junuzovic begehrt

Salzburg-Routinier Zlatko Junuzovic feierte beim 4:1 in Wolfsberg sein Comeback. Der 34-Jährige, der in Salzburg keinen Vertrag erhält, sprach nach der starken Bullen-Leistung über seine Zukunft.

Nach den Strapazen der vergangenen Wochen mit Spielen in der Champions League im ÖFB-Cup und in der Liga gönnte der Trainer von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Matthias Jaissle, am Sonntag in Wolfsberg Kapitän und Routinier Andreas Ulmer einmal eine Spielpause. Da auch Innenverteidiger Oumar Solet wegen muskulärer Probleme nicht spielen konnte, bekam die Bullen-Abwehr ein völlig neues Gesicht. Dennoch agierten die Salzburger beim 4:1 meisterlich und ließen kaum gute Chancen der Kärntner zu.

Der eine Routinier, Ulmer, durfte ...