Nach Super-League-Aus: Real trifft auf "Rebell" Chelsea

Nach dem Chaos um die krachend gescheiterte Super League treffen drei der beteiligten vier Gründungsmitglieder im Halbfinale der Champions League aufeinander. National im Titelrennen ins Hintertreffen geraten, hat Real Madrid in der "Königsklasse" wieder Großes vor. Auf den Rekordsieger wartet bei seiner ersten Halbfinal-Teilnahme seit drei Jahren die Aufgabe Chelsea. Die "Blues" gastieren am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) zunächst in Madrid.

SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Hazard steht Real gegen Ex-Club Chelsea zur Verfügung