Nach Terror: Polizei gab Entwarnung für Fußballspiel in Salzburg

Bei Champions League in Salzburg herrschte wegen fehlender Fans nur geringes Bedrohungspotenzial, Cupspiele wurden abgesagt.

Die Ereignisse vom Montagabend in Wien weckten Erinnerungen an den November 2015, als bei der verheerenden Anschlagsserie in Paris auch ein Fußballstadion im Visier islamistischer Terroristen stand. Drei Attentäter gelangten damals nicht ins mit 80.000 Zuschauern gefüllte Stade de France, wo Frankreich und Deutschland ein Spiel bestritten. Das Trio sprengte sich vor der Arena in die Luft. Schon seit dem Attentat auf israelische Sportler 1972 im olympischen Dorf in München nützten immer wieder Terroristen die Bühne großer Sportereignisse für ihre ...