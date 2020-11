Zum Tod von Fußballer Diego Maradona, einem Genie und einem Wahnsinnigen, der im Alter von 60 Jahren das Spielfeld verlassen musste.

Freilich konnte so ein Leben auf der Überholspur nicht so lange dauern, wie man sich das wünscht. Also ewig. Denn das ist der eigentliche Wunsch, nämlich dass Genie und Wahnsinn niemals aufhören möchten, nicht auf und nicht neben dem Platz. Nicht für ihn, den exzessiv Überbegabten. Nicht für uns, die neidigen, staunenden Zuschauer und die von ihm stets bestens Unerhaltenen. Die 60 Jahre, die dem Fußballer Diego Maradona beschieden waren auf dem Erdfeld sind nicht ewig. Sie sind recht ...