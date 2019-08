Nagelsmann-Leipzig-Premiere glückte dank Sabitzer-Doppelpack

RB Leipzig hat das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann gewonnen und steht in der zweiten Runde des deutschen DFB-Pokals. Der Finalist der vergangenen Saison setzte sich am Sonntag mit 3:2 bei Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück durch. Matchwinner war ÖFB-Stürmer Marcel Sabitzer, der mit seinen Toren in der 7. und 31. Minute einen Doppelpack schnürte.

SN/APA (dpa)/Guido Kirchner Sabitzer avancierte zum Matchwinner für Leipzig