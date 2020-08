Nagelsmann will Disput mit Simeone nicht überbewerten

So ganz rausrücken mit der Sprache über den Vorfall in der Halbzeitpause wollte Julian Nagelsmann nicht. Mit Atletico-Trainer Diego Simeone war der Coach von RB Leipzig am Donnerstagabend in der Halbzeitpause des Champions-League-Viertelfinalspiels offensichtlich recht heftig aneinandergeraten. Ging es möglicherweise im Estadio Jose Alvalade in Lissabon sogar handgreiflich zur Sache?

