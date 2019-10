Napoli-Coach Carlo Ancelotti war die Erleichterung nach dem 3:2 bei Red Bull Salzburg deutlich anzumerken. Der Erfolg am Mittwoch in der Mozartstadt brachte die Italiener dem Einzug ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League ein gutes Stück näher und beendete zudem die eigene Auswärtsmisere: Davor hatte der Serie-A-Spitzenclub acht Partien auf einen "Königsklasse"-Sieg in der Fremde gewartet.

SN/APA/BARBARA GINDL Insigne wollte mit Ancelotti jubeln