Napoli-Präsident verordnete seiner Mannschaft Kasernierung

SSC Napolis streitbarer Clubpräsident Aurelio De Laurentiis hat mit einer kritisch beäugten Maßnahme auf die jüngste Talfahrt des italienischen Fußball-Vizemeisters in der Liga reagiert. Das Team ist bis Sonntag im Trainingszentrum in Castel Volturno 35 km nördlich von Neapel kaserniert - also auch rund um das Champions-League-Heimspiel am Dienstagabend (21.00 Uhr/live DAZN) gegen Salzburg.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Aurelio De Laurentiis ist ein Clubboss der alten Schule