Napoli stürmt in das Champions-League-Achtelfinale - auch Brügge weiter

Der SSC Napoli ist mit dem vierten Sieg im vierten Spiel vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Am Mittwochabend setzte sich der Tabellenführer der italienischen Serie A in der Gruppe A in einem packenden Duell gegen den niederländischen Fußball-Meister Ajax Amsterdam mit 4:2 (2:0) durch. Club Brügge setzte unterdessen sein Märchen in der Gruppe B fort und stieg mit einem 0:0 bei Atletico Madrid frühzeitig auf.

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Neapel hat gut lachen