Napolis Mertens will gegen Salzburg Einsatz wie gegen Juve

Die italienische Fußballmeisterschaft muss Salzburg-Gegner SSC Napoli nach dem 1:2 gegen Juve am Sonntag abschreiben. Keine unbedingt gute Nachricht für die "Bullen", die sich nunmehr einem Großclub gegenübersehen, der seine letzte Titelchance in der Europa League suchen muss. "Wir haben uns in der Kabine gesagt, am Donnerstag mit derselben Giftigkeit zu spielen", betonte Napolis Dries Mertens.

SN/APA (AFP)/CARLO HERMANN Die Liga-Titelchancen sind dahin, der Fokus liegt nun auf der EL