Nationalspielerin Wienerroither heuert bei RB Leipzig an

"Wir freuen uns, eine Spielerin wie Katja für uns gewonnen zu haben. Als klassische Stürmerin wird sie uns in der Offensive zusätzlich verstärken", kommentierte die sportliche Leiterin der RBL-Frauen, Viola Odebrecht, die Verpflichtung der Österreicherin. Wienerroither hat den Club mit ihren Leistungen im österreichischen Nationalteam und in der Schweizer Liga überzeugt. Für Österreich erzielte sie in 14 Länderspielen zwei Tore, bei ihren 24 Einsätzen im Dress der Grasshoppers netzte sie 15 Mal ein.

Zuletzt hatte Wienerroither zwar eine Sprunggelenks-Verletzung außer Gefecht gesetzt. Mittlerweile ist sie aber wieder zurück im Team, mit dem sie im Liga-Play-off gegen den Stadtrivalen FC Zürich noch um den Finaleinzug kämpft. Das große Ziel der Eugendorferin ist es, sich mit dem ersten Meistertitel ihrer Karriere aus der Schweiz zu verabschieden.