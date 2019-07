Neo-Shanghai-Profi Arnautovic in China eingetroffen

Unter regem Interesse der chinesischen Fans ist Marko Arnautovic am Mittwochvormittag in Shanghai eingetroffen. Am Flughafen Shanghai Pudong International wurde Österreichs Fußball-Internationaler von einer Delegation seines Clubs Shanghai SIPG empfangen, wie chinesische Internetportale berichteten. Arnautovic soll am Donnerstag offiziell vorgestellt werden.

