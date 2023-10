Neo-Teamchef Nagelsmann holt Hummels zurück in DFB-Kader

Julian Nagelsmann hat Mats Hummels zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geholt. Der 34-jährige Verteidiger von Borussia Dortmund wurde am Freitag genauso in den 26-Mann-Kader nominiert wie der zuletzt auch von Hansi Flick nicht berücksichtigte Leon Goretzka. Auch Thomas Müller wurde wie erwartet für die Reise in die USA, im Rahmen der auch Tests gegen die USA in Hartford (14. Oktober) und Mexiko in Philadelphia (18. Oktober) auf dem Programm stehen, einberufen.

Hummels gibt ein überraschendes Comeback. Mit dem Ende der Ära von Bundestrainer Joachim Löw schien auch dessen Länderspielzeit nach 76 Partien vorbei. Unter Löw-Nachfolger Flick stand der Dortmunder nicht einmal im Aufgebot. Einen Rücktritt gab es aber nie. Nun soll der Routinier, der zuletzt im EM-Achtelfinale im Juni 2021 für Deutschland gespielt hatte, der instabilen Abwehr auf dem Weg zur Heim-EM 2024 neuen Halt geben. "Mats ist ein Spieler mit einer sehr großen Erfahrung. Und das ist auch das, was wir sehen wollen. Er soll die anderen Jungs mitführen", erklärte Nagelsmann in einem Video des DFB. Mit dem Stuttgarter Chris Führich, Robert Andrich von Bayer Leverkusen und Kevin Behrens vom 1. FC Union Berlin wurden auch drei Neulinge einberufen. Wegen Verletzungen fehlen Serge Gnabry, Kevin Schade und Benjamin Henrichs. "Ich erwarte auch in dieser kurzen Zeit, dass man sieht, dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt. Jeder soll top fokussiert sein und mit dem nötigen Spaß, der nötigen Lust und vor allem der nötigen Gier die USA-Reise bestreiten", sagte Nagelsmann.