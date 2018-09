Neymar bei Brasilien-Kantersieg mit Tor und Schwalbe

Brasiliens Nationalteam hat am Dienstag in einem Test in Landover im US-Staat Maryland El Salvador mit 5:0 bezwungen. Bereits in der 4. Minute brachte Neymar die Brasilianer im zweiten Länderspiel nach dem Aus im WM-Viertelfinale mit einem Elfmeter in Führung. Der Superstar gab zudem drei Assists, stand aber auch kurz vor der Pause im Mittelpunkt, als er wegen einer Schwalbe die Gelbe Karte sah.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Der Superstar sah wegen einer Schwalbe gelb