Neymar fehlt Paris St. Germain bis zu zehn Wochen

Fußball-Star Neymar wird Paris Saint-Germain bis zu zehn Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das teilte Frankreichs Meister am Mittwoch mit. Der Brasilianer laboriert demnach an einer Verletzung am rechten Mittelfußknochen. Neymar fehlt PSG damit auch in den Duellen des Champions-League-Achtelfinales mit Manchester United.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Neymar zog sich eine Verletzung am Mittelfu§knochen zu