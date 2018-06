Neymar nach tollem Comeback "noch immer misstrauisch"

Trotz seines starken Comebacks mit Tor bleibt Brasiliens Fußball-Superstar Neymar zurückhaltend. Trainer Tite warnte nach dem 2:0-Sieg im Testspiel in Liverpool gegen Kroatien vor zu großen Erwartungen. Spätestens in den K.o.-Spielen soll der Stürmer aber in Topform sein. Schon am Sonntag bei der WM-Generalprobe des Rekordweltmeisters in Wien gegen Österreich könnte er von Beginn an spielen.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Mit Neymar wurde in Liverpool nicht zimperlich umgegangen