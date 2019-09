Neymar-Sperre in Champions League auf zwei Spiele reduziert

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hat am Dienstagvormittag die Sperre von Fußball-Superstar Neymar in der Champions League von drei auf zwei Spiele reduziert. Der Brasilianer hatte im März die Leistung des Videoschiedsrichters nach dem Achtelfinal-Aus seines Clubs Paris Saint-Germain (PSG) gegen Manchester United wegen einer Elfmeterentscheidung in letzter Minute als "Schande" bezeichnet.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Strafe des Brasilianers wurde verringert