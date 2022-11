Neymar wegen Flugverschiebung verspätet in Turin

Brasiliens Topstar Neymar und sein Teamkollege Marquinhos sind am Montag erst verspätet im fünftägigen WM-Vorbereitungs-Trainingslager in Turin angekommen. Grund war eine Verschiebung des Fluges von Paris nach Turin. Alle 26 Spieler hätten Montagfrüh im Trainingszentrum von Juventus erscheinen sollen, doch das Duo von Paris-Saint Germain kam wegen technischen Problemen des Flugzeugs, das getauscht werden musste, erst am Nachmittag an.

SN/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN Neymar kam verspätet in Brasilien-Camp