Nicolas Seiwald, der Dauerbrenner bei Red Bull Salzburg: "Wollen zeigen, dass wir das beste Team sind"

Nicolas Seiwald, der Youngster von Fußballmeister Red Bull Salzburg, hat die Niederlage gegen Sturm Graz zum Saisonstart noch nicht vergessen. Der Kampf um die Tabellenführung wird hart.

Fußballfestspiele in Salzburg sind angesagt: Am Samstag geht es im Topduell der Fußball-Bundesliga zwischen Tabellenführer Red Bull Salzburg und dem ersten Verfolger der Bullen, Sturm Graz, um Platz eins in der Liga. Fast 20.000 Zuschauer werden für tolle Stimmung in der Red-Bull-Arena sorgen. Nur drei Tage später werden dann 30.000 Fans in der Bullen-Arena den Lärmpegel noch einmal erhöhen. In der Champions League gastiert Chelsea London bei der Elf von Trainer Matthias Jaissle.

An die Partie gegen die ...