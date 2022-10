Nicolas Seiwald: Plötzlich war der Ball im Tor

Wie Nicolas Seiwald seinen ersten wichtigen Treffer für Red Bull Salzburg erlebt hat.

Es gibt nicht viele Szenen während eines Fußballspiels, in denen Nicolas Seiwald nicht weiß, was zu tun ist. Der 21-jährige Salzburger ist ein Antreiber, ein Ball-Staubsauger und Ball-Verteiler im Mittelfeld von Red Bull Salzburg. Nur beim 1:1-Unentschieden am Dienstagabend gegen Dinamo Zagreb war Seiwald für einige Augenblicke kurz überfordert.

Er hatte ins Tor geschossen, sein erstes in der Champions League und sein zweites im Bullen-Trikot überhaupt (nach einem Treffer vor einem Jahr im ÖFB-Cup beim 8:0 gegen den ...