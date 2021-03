Niederländer hoffen auf Fans bei EM-Spielen in Amsterdam

Die EM-Organisatoren in den Niederlanden hoffen auf Zuschauer bei den Spielen der Europameisterschaft in Amsterdam. "Ich hoffe auf ein zu zwei Drittel oder drei Viertel gefülltes Stadion", sagte Eric Gudde, Direktor für Profifußball im niederländischen Verband, am Mittwoch dem niederländischen Rundfunk NOS. Die Niederlande treffen in der EM-Gruppenphase auch auf Österreich. Das ÖFB-Team bestreitet das zweite Gruppenspiel am 17. Juni in Amsterdam.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Bondscoach De Boer soll in Johan-Cruyff-Arena bald wieder Fans sehen