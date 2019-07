Niederlagen der möglichen LASK-Gegner Basel und Eindhoven

Die beiden möglichen Gegner des LASK in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League haben am Samstag Niederlagen kassiert. PSV Eindhoven verlor den niederländischen Supercup gegen Meister Ajax Amsterdam mit 0:2. Der vom ehemaligen ÖFB-Teamchef Marcel Koller betreute FC Basel musste sich in der 2. Runde der Schweizer Super League zu Hause St. Gallen mit 1:2 geschlagen geben.

Koller schonte dabei viele Stammspieler im Hinblick auf das Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde am Dienstag im heimischen St. Jakob-Park gegen Eindhoven. Die Niederländer haben das Hinspiel zu Hause mit 3:2 gewonnen. Der Aufsteiger trifft in der nächsten Qualifikationsrunde auf den LASK. Quelle: APA