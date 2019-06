Niederlande mit 3:1 über England im Nations-League-Finale

Einen Tag nach Portugal haben auch die Niederlande das Finale der Fußball-Nations-League erreicht. Am Donnerstag setzten sich Virgil van Dijk und Co. gegen England in der Verlängerung mit 3:1 (1:1, 0:1) durch, treffen am Sonntag (20.45 Uhr) in Porto auf Cristiano Ronaldo und Co. und dürfen vom ersten Titel seit der EM 1988 träumen.

SN/APA (AFP)/MIGUEL RIOPA Es brauchte eine Verlängerung um einen Sieger zu finden