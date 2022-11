Niederlande versteigert WM-Trikots für Katar-Gastarbeiter

Der niederländische Fußball-Verband (KNVB) setzt während der Fußball-WM in Katar ein Zeichen gegen den Gastgeber. Wegen der indiskutabel schlechten Bedingungen für die Gastarbeiter und die verletzten Menschenrechte beim Bau der Stadien, Hotels und sonstiger Infrastruktur werden die Trikots, die das Team während der WM getragen hat, bei einer Auktion zugunsten der Gastarbeiter versteigert. Dies kündigte der KNVB am Montag an.

Niederländer bei WM auch mit Gedanken bei Gastarbeitern